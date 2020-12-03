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Кремль отреагировал на увольнение Чубайса с поста главы "Роснано"

03.12.2020 13:59
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Кремль отреагировал на увольнение Чубайса с поста главы "Роснано"

Дмитрий Песков рассказал, что ничего не знает о планах Анатолия Чубайса по дальнейшему трудоустройству.

3 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что отставка Анатолия Чубайса с должности руководителя госкорпорации "Роснано" является естественным ротационным процессом, так как он уже довольно давно возглавляет предприятие, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что российский лидер Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от занимаемого поста главы "Роснано".

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