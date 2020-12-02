Чубайса отправили с вещами на выход. Путин назначил нового главу «Роснано» 305 0 Политика

Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности главы «Роснано». Он возглавлял корпорацию с 2008 года и еще месяц назад отрицал, что покинет свой пост. Однако премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе институтов развития и передал «Роснано» под крыло ВЭБ.РФ. На место Чубайса Путин назначил близкого к «Ростеху» зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.