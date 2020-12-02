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Чубайса отправили с вещами на выход. Путин назначил нового главу «Роснано»

2 Декабря 2020 305 0 Политика
Чубайса отправили с вещами на выход. Путин назначил нового главу «Роснано»

Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности главы «Роснано». Он возглавлял корпорацию с 2008 года и еще месяц назад отрицал, что покинет свой пост. Однако премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе институтов развития и передал «Роснано» под крыло ВЭБ.РФ. На место Чубайса Путин назначил близкого к «Ростеху» зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Чубайсу нашли замену

  • Еще неделю назад российские СМИ писали о Сергее Куликове как возможном сменщике Анатолия Чубайса на посту «Роснано». В среду, 2 декабря, президент Владимир Путин официально предложил ему эту должность. Впрочем, она немного потеряла в весе – «Роснано» в рамках реформы институтов развития передают корпорации ВЭБ.РФ.
  • Самому Чубайсу пока ищут должность. Источники говорили, что ему предложат курировать Арктику. В частности, проект Северного морского пути. Однако сам Чубайс отшучивался, что, хотя он и любит Русский Север, но не готов работать «начальником Арктики». Тем не менее еще неделю назад, по словам источников, Чубайс начал вывозить вещи из офиса «Роснано».
  • Также источники отмечают, что новый глава «Роснано» через «Ростех» давно работает с близким знакомым Чубайса – Рубеном Варданяном. По их мнению, это позволит Чубайсу покинуть «Роснано» без шлейфа громких и скандальных дел и ревизии проектов за 12 лет, которые он руководил корпорацией.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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