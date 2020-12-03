В РФ вступили в силу изменения в автомобильных документах

Нововведения начинают действовать с сегодняшнего дня.

С 3 декабря 2020 года в России начинают действовать изменения в водительских удостоверениях и ПТС. Отмечается, что теперь российские граждане будут получать права на трех языках – русском, английском и французском.

В ПТС появятся сведения о сроках госрегистрации, количестве сидящих мест, а также технически допустимой массе транспортного средства. Кроме того в автомобильные документы будут вносить данные о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты рассказали, когда вырастут реальные располагаемые доходы жителей РФ после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.