Эксперты рассказали, когда вырастут реальные доходы россиян

Стагнация реальных располагаемых доходов граждан РФ, скорее всего, будет наблюдаться и в 2021 году.

Эксперты Альфа-банка и института "Центр развития" НИУ ВШЭ считают, что в России восстановление реально располагаемых доходов граждан будет медленным, поскольку предпосылок для их увеличения нет. Также они выразили мнение, что РФ, вероятнее всего, сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса лишь к 2022 году. Эксперты пояснили, что в 2021 году тормозить восстановление реальных доходов жителей России будут подавленная экономическая активность и непростая экономическая ситуация в российских регионах, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в ПФР объяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь.