Граждан РФ начнут уведомлять о положенных им льготах

Нововведение начинает действовать с 1 декабря текущего года.

Российские граждане начнут с 1 декабря 2020 года получать актуальную информацию о положенных им льготах, пособиях и выплатах. Соответствующие уведомления будут появляться в личном кабинете на портале Госуслуг с согласия жителя России.

Такое нововведение затронет меры социальной поддержки, которые предоставляются Минтруда РФ, ПФР, Фондом соцстрахования, а также подведомственными им учреждениями. Отмечается, что специальные уведомления смогут получать родители детей, пенсионеры, безработные и другие категории россиян, пишет "Российская газета".

Ранее сообщалось, что Росстат хочет изменить подход к подсчету роста цен.