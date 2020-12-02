В России накопительную часть пенсии опять заморозили

Россияне не смогут получить НЧП до 2023 года.

Совет Федерации России одобрил закон, согласно которому выплаты накопительной части пенсии (НЧП) будут приостановлены еще на один год. Таким образом, российские граждане не смогут получить НЧП до 2023 года, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России объяснил правила выплаты пенсий за декабрь и январь.