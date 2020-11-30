Стало известно, почему не удается остановить пандемию COVID-19

С увеличением тяжести заболевания и возраста человека уровень вирусной нагрузки снижается.

Ученые из Турции выяснили, почему многие государства не могут остановить распространение коронавируса нового типа. По их словам, у бессимптомных носителей COVID-19 уровень вирусной нагрузки оказался выше, чем у людей с выраженными признаками данного заболевания. Ученые считают, что это свойство коронавируса не позволяет остановить пандемию. Соответствующая статья обнародована в журнале Infection.

Уточняется, что они изучили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, которые отличались по возрасту и тяжести протекания заболевания. Всего было исследовано около 360 образцов, пишет РБК.

Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов рассказал, кто может не вакцинироваться от COVID-19.