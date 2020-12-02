Алексей Кудрин заболел COVID-19
02.12.2020 10:19
Комментарии
Глава СП РФ призвал россиян беречь себя.
Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал, что тест на новую коронавирусную инфекцию оказался положительным. Об этом он сообщил на своей страннице в Twitter.
Помимо этого Кудрин добавил, что болезнь "проходит сносно". Он отметил, что сейчас лечится и находится на самоизоляции.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал регионы страны, в которых ситуация по COVID-19 наиболее тревожная.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий