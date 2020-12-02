Алексей Кудрин заболел COVID-19

Глава СП РФ призвал россиян беречь себя.

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин рассказал, что тест на новую коронавирусную инфекцию оказался положительным. Об этом он сообщил на своей страннице в Twitter.

Помимо этого Кудрин добавил, что болезнь "проходит сносно". Он отметил, что сейчас лечится и находится на самоизоляции.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал регионы страны, в которых ситуация по COVID-19 наиболее тревожная.