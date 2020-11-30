Эксперт рассказал, кто может не делать прививку от COVID-19

Вадим Тарасов заявил, что более серьезная реакция иммунного ответа организма наблюдается у людей, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов в прямом эфире на портале стопкоронавирус.рф рассказал, что не всем людям нужно прививаться от новой коронавирусной инфекции. По его мнению, человеку, который уже переболел и имеет антитела к данной инфекции, нет смысла вакцинироваться против COVID-19.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное возвращение экс-главы пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки в Белый дом.