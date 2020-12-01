Стало известно, в каких регионах РФ обстановка по COVID-19 самая тревожная

Наиболее тревожная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Калининградской области и Санкт-Петербурге.

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал, в каких регионах страны наблюдается наиболее тревожная ситуация по COVID-19 и свободными койками. По его словам, к таким субъектам РФ относятся Калининградская область и Санкт-Петербург, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Пенсионном фонде России объяснили правила выплаты пенсий за декабрь и январь.