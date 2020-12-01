Кравцов оценил перевод школьников на дистанционку

Ведомство не планирует вводить удаленное обучение ни в Москве, ни в других регионах страны.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе онлайн-конференции Общественной палаты РФ "Цифровизация образования: угрозы или возможности" сообщил, что ведомство не собирается переводить российских школьников на дистанционный формат обучения. Он подчеркнул, что министерство не планирует вводить удаленное образование ни в Москве, ни в других регионах страны, пишет ТАСС.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, в каких субъектах России наблюдается наиболее тревожная ситуация по коронавирусу.