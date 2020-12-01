Германия разрешила достраивать "Северный поток-2"

В ведомстве предполагают, что в строительстве газопровода будет использоваться судно-трубоукладчик "Академик Черский".

Официальный представитель пресс-службы немецкого Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) Мерле Мансфельд во вторник рассказала агентству ТАСС, что Германия осенью текущего года выдала разрешение на строительство энергетического проекта "Северный поток-2". Она добавила, что соответствующая заявка на январь-апрель 2021 года еще обрабатывается. Также Мансфельд уточнила, что укладка труб для газопровода может осуществляться до конца 2020 года.

Ранее "Капитал страны" писал, что строительство "Северного потока-2" должно возобновиться 5 декабря 2020 года.