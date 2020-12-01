Мюллер назвал дату возобновления строительства СП-2

Достройка второй ветки трубопровода начнется 5 декабря.

Представитель компании Nord Stream 2 Йенс Мюллер рассказал, что работы по укладке труд для российского проекта "Северный поток-2" начнутся 5 декабря 2020 года. По его словам, реализация второй ветки газопровода возобновится в конце этой недели, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов Америки, пишет агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не сможет остановить строительство "Северного потока-2".