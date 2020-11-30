Германия ответила на возобновление строительства СП-2

Клаус Эрнст заявил, что германской стороне нужен "Северный поток-2".

Германия позитивно оценивает планы по возобновлению строительства российского газопровода "Северный поток-2" в декабре текущего года. Об этом на своем сайте сообщил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Немецкий политик отметил, что европейским странам нужно разработать более эффективные методы для защиты энергетической политики Европы от вмешательства со стороны США. Также Эрнст добавил, что возобновление прокладки труб для проекта "Северный поток-2" говорит о том, что большая часть компаний, участвующих в реализации газопровода, не боятся американских санкций, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что строительство российского газового проекта планируется возобновить в начале декабря 2020 года.