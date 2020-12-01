В РФ число инфицированных COVID-19 выросло на 26402 человека

Всего с начала пандемии в нашей стране заболело 2322056 человек.

Оперативный штаб по борьбе с заболеванием коронавируса на территории России сообщил, что за последние сутки российские медработники зафиксировали 26402 новых случая инфицирования COVID-19. Уточняется, что больше всего зараженных было обнаружено в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697) и Подмосковье (1104).

В штабе добавили, что всего с начала пандемии коронавируса в Российской Федерации заболело 2322056 человек, из них 1803467 человек вылечилось, 40464 человека стали жертвами COVID-19.

Ранее турецкие ученые рассказали, почему многим странам не удается остановить пандемию коронавируса.