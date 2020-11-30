Госслужащим РФ запретят иметь двойное гражданство

Также иностранное гражданство нельзя иметь главе ЦБ РФ и губернаторам.

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, согласно которому государственным и муниципальным служащим запрещается иметь двойное гражданство или вид на жительство в другой стране. В документе сказано, что если в течение 6 месяцев после вступления закона в силу чиновники не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, тогда с ними расторгнут трудовой договор. Кроме того госслужащие обязаны в письменной форме сообщить о прекращении российского гражданства, в этом случае они будут уволены. Соответствующий законопроект размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не планируют оказывать бизнесу новую поддержку.