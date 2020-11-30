Песков: власти РФ не будут оказывать бизнесу новую поддержку

Правительство РФ постоянно контактирует с представителями МСБ, получая информацию об имеющихся проблемах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас власти страны не обсуждают возможность оказания дополнительной помощи малому и среднему бизнесу (МСБ) в условиях пандемии коронавируса. По его словам, в настоящее время нет необходимости поддерживать предприятия, поскольку российская экономика продолжает функционировать. Также Песков напомнил, что в период весеннего локдауна правительство уже сформировало и реализовало пакет мер, направленных на помощь пострадавшим от коронавируса компаниям страны, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что кабмин России продлил мораторий на плановые проверки МСБ.