СМИ: строительство СП-2 возобновится до конца 2020 года

Работы по реализации второй ветки газопровода не велись почти год.

Представители компании Nord Stream 2 AG рассказали, что работы по укладке труб энергетического проекта "Северный поток-2" возобновятся в начале декабря 2020 года. Отмечается, что для строительства второй ветки газопровода будет использоваться судно с якорным позиционированием. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на радиостанцию NDR.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что компания-сертификатор "Северного потока-2" опровергла сообщения об уходе из проекта.