Мишустин продлил мораторий на проверки МСБ

Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит поддерживать россиян.

Глава кабмина России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что в стране мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса (МСБ) будет продлен еще на один год – до 31 декабря 2021 года. По его словам, МСБ сильно пострадал от пандемии коронавирусной инфекции, поэтому правительство приняло решение поддержать данный сектор экономики.

Ранее "Капитал страны" писал, что в 2021 году Росстат намеревается внедрить новый метод расчета потребительской инфляции.