Песков отреагировал на возможное возвращение Псаки в Белый дом

Дмитрий Песков считает, что очень многое будет зависеть от политики президента США.

В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что назначение Джен Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома является внутренним делом Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что человек, занимающий такой пост, не может выстраивать внешнюю политику страны, поэтому власти России никак не комментируют подобного рода заявления. Песков добавил, что очень многое будет зависеть от действий президента США, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Псаки может стать новым пресс-секретарем Белого дома.