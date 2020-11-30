В России число заболевших COVID-19 увеличилось на 26338 человек

В стране общее количество зараженных достигло 2295654 человека.

В понедельник, 30 ноября, оперштаб РФ по борьбе с коронавирусом заявил, что за прошедшие 24 часа российские медики обнаружили 26338 новых случаев заболевания COVID-19. Традиционно, больше всего инфицированных выявили в Москве (6511), Санкт-Петербурге (3691) и Московской области (1064).

Таким образом, общее количество зараженных в России достигло 2295654 человека. За весь период эпидемии коронавируса, в стране вылечилось 1778704 больных, умерло 39895 пациентов.

Ранее вирусолог Александр Лукашев оценил возможность повторного инфицирования COVID-19.