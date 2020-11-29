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Вирусолог оценил возможность повторного заражения коронавирусом

29.11.2020 14:47
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Вирусолог оценил возможность повторного заражения коронавирусом

Через пару лет COVID-19 станет не опасным.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев в эфире канала "Россия 24" заявил, что человек, ранее переболевший коронавирусной инфекцией, может заразиться повторно.

"Да, заболеть два раза можно, - считает он.

По словам Лукашева, при повторной встрече с COVID-19 у людей уже есть антитела к данному вирусу, поэтому болезнь будет проходить легко.

Вирусолог добавил, что коронавирус продолжит распространяться, однако через пару лет он станет не опасным. Также он выразил мнение, что некоторое время определенные ограничения будут действовать, а проведение массовых мероприятий возобновится в последнюю очередь, пишет ТАСС.

Напомним, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала субъекты России, которые лидируют по скорости распространения COVID-19.

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