В России обнаружили 26683 новых случая COVID-19

Общее количество заразившихся коронавирусом в стране достигло 2269316 человек.

В оперативном штабе России по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщили, что российские врачи за последние сутки выявили 26683 новых случая COVID-19. Отмечается, что больше всего инфицированных было зарегистрировано в столице РФ – 6798 больных. В Санкт-Петербурге обнаружили 3701 новый случай заражения коронавирусом, а в Московской области – 1069.

В штабе добавили, что общее количество заразившихся коронавирусом в стране достигло 2269316 человек. За все время эпидемии в России умерло 39527 больных, выздоровело 1761457 инфицированных.

Ранее доктор медицинских наук Николай Малышев оценил возможность всеобщей вакцинации россиян от СOVID-19.