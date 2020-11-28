Рубль может укрепиться к концу года

Курс рубля установится в диапазоне 70-75 рублей за один доллар.

К концу текущего года российская национальная валюта может укрепиться. Это произойдет на ожидании роста цен на нефть, стоимость которой может достичь отметки в 50 долларов за баррель. При этом эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что выше психологически важной отметки в 50 долларов за баррель нефть не поднимется, соответственно рубль укрепиться до 70-75 за один доллар.

Как ранее сообщал "Капитал страны", глава Центробанка Эльвира Набиуллина напечатает деньги для банка «плохих долгов».