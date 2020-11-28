Кудрин: треть компаний малого и среднего бизнеса может закрыться

Положение у представителей МСП действительно тяжелое.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил перспективы развития малого и среднего бизнеса в условиях прихода второй волны коронавирусной инфекции. По его словам, положение у предпринимателей действительно тяжелое и порядка трети компаний МСП могут не пережить вторую волну коронавируса и закрыться. Поэтому, Кудрин призвал власти оказывать бизнесу больше поддержки, чем было предоставлено во время первой волны распространения вируса на территории России, пишет РБК.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что экономика России по итогам года упадет ниже официальных прогнозов.