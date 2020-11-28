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Набиуллина напечатает деньги для банка «плохих долгов»
28 Ноября 2020 212 0 Экономика
Центробанк с 2013 года занимается расчисткой банковского сектора России и успел потратить на это 5,2 трлн руб. До конца этого года регулятор напечатает еще 79,8 млрд руб., чтобы поддержать банк «плохих долгов» – «Траст». Ранее на поддержку «Траста», который собрал в себя активы санируемых банков, ЦБ уже потратил 1,75 трлн руб. Однако выяснилось, что из активов на 2 трлн руб., которые оказались в распоряжении банка, половина – невозвратные кредиты. Вернуть государству банк сможет не более 0,5 трлн. Таким образом, расчистка банковского сектора приводит к убыткам государства.
«Печатный станок» поддерживает «плохие долги»
- Центробанк намерен до конца года поддержать банк «плохих кредитов» «Траст», в котором в 2018 году были национализированы активы лопнувших банков – ФК «Открытие», Промсвязьбанк, Бинбанк и Рост-банк. Для этого регулятор запустит «печатный станок» и напечатает 79,8 млрд руб.
- Столь большая сумма потребовалась «Трасту» для выкупа у ВТБ пакета акций «Открытия», объяснили в ЦБ. Все это делается для того, чтобы один системно-значимый банк не владел 9% акций другого системно-значимого банка. То есть ВТБ не владел акциями «Открытия».
- Правда, системно-значимый банк «Открытие» с 2018 года перешел на баланс Фонда консолидации банковского сектора – тогда в его бюджете была пробоина в 1 трлн руб. «Траст», который выступал санатором «Открытия», получил от ЦБ 1,75 трлн руб. Из них он вернул лишь 117,4 млрд руб.
- В банке отмечают плохое качество активов санируемых банков – из 2 трлн руб. половина приходится на невозвратные кредиты. Однако зампред ЦБ Василий Поздышев заверял, что «Траст» проведет работу по оздоровлению банков и вернет около 500 млрд руб. То есть треть от суммы, которую ему предоставил ЦБ.
- Всего же, как подсчитали аналитики Fitch, Центробанк заплатил за чистку банков 5,2 трлн руб. с 2013 года. Меньше половины – около 2 трлн руб. пошли на выплаты вкладчикам через Агентство по страхованию вкладов. Еще 1 трлн руб. пошел на кредиты банкам на санацию и докапитализацию, а еще 2 трлн ушли в Фонд консолидации банковского сектора. Все эти расходы были профинансированы за счет «печатного станка».
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