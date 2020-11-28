Набиуллина напечатает деньги для банка «плохих долгов» 212 0 Экономика

Центробанк с 2013 года занимается расчисткой банковского сектора России и успел потратить на это 5,2 трлн руб. До конца этого года регулятор напечатает еще 79,8 млрд руб., чтобы поддержать банк «плохих долгов» – «Траст». Ранее на поддержку «Траста», который собрал в себя активы санируемых банков, ЦБ уже потратил 1,75 трлн руб. Однако выяснилось, что из активов на 2 трлн руб., которые оказались в распоряжении банка, половина – невозвратные кредиты. Вернуть государству банк сможет не более 0,5 трлн. Таким образом, расчистка банковского сектора приводит к убыткам государства.