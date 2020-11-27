Мурашко рассказал, когда россияне смогут поехать за границу

Михаил Мурашко заявил, что как только ситуация по коронавирусу позволит, границы тут же откроются.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что власти России ввели ограничения на поездки за границу для того, чтобы предотвратить распространение завозных случаев коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в пятницу во время пресс-конференции в Будапеште. Также Мурашко отметил, что границы нашей страны откроются тогда, когда позволит эпидемиологическая ситуация, пишет РИА Новости.

Ранее министр заявил, что в РФ нет смысла вводить всероссийский масочный режим.