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В РФ стартовал финал конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв"

27.11.2020 15:11
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В РФ стартовал финал конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв"

29 ноября будут объявлены имена победителей соревнования.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил, что в стране стартовал всероссийский финал конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв". Данный этап соревнования пройдет с 27 по 29 ноября 2020 года, победителей объявят в формате онлайн. В финале интеллектуального конкурса примут участие 304 команды более чем из 70 регионов РФ.

"В топ-5 регионов по числу финалистов вошли Москва, Ростовская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Московская область", - сказал Комиссаров.

За 48 часов хакатона IT-специалистам нужно будет создать работающие прототипы цифровых продуктов. По итогам соревнования будут выбраны 45 команд-победителей – по три в каждом из 15 кейсовых заданий. Добавляется, что призовой фонд составит 22,5 млн рублей, а призеры смогут попасть на Гранд-финал в Москве.

Отмечается, что в 2020 году в конкурсе "Цифровой прорыв" участвовали свыше 45,5 тысяч специалистов – программистов, дизайнеров, менеджеров, аналитиков и маркетологов.

Ранее "Капитал страны" писал, что воспитанники "Кванториума" стали призерами межрегионального хакатона.

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