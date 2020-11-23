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Ученики "Кванториума" стали призерами межрегионального хакатона

23.11.2020 20:39
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Ученики "Кванториума" стали призерами межрегионального хакатона

Все победители хакатона "Digital Space-2020" награждены дипломами и памятными подарками от партнеров интеллектуального состязания.

Девять учеников невинномысского "Кванториума" стали победителями и призерами завершившегося межрегионального хакатона "Digital Space-2020" среди детских команд. В интеллектуальном состязании участвовали свыше 500 человек из 20 субъектов России, а именно школьники 5-11 классов и студенты 1-2 курсов.

Уточняется, что в треке "Программирование роботов на Scratch" победителями стали Кирилл Григорьев (1 место), Олег Губарев (2 место), Андрей Халаименко (3 место), Егор Винтерголер (3 место) и Егор Воробей (3 место). В треке "Программирование на LabVIEW" второе место завоевал Даниил Селихов. Кроме того третьи "бронзовые" места заняли Илья Ковтун (трек "Поиск и анализ данных"), Егор Москалец (трек "Инженерный дизайн") и Александр Решетников (трек "Разработка VR/AR приложений"), пишет газета "Невинномысский рабочий".

Ранее стало известно, что программисты обошли президента в рейтинге самых престижных профессий в Российской Федерации.

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