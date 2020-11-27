В Кремле назвали дату проведения итоговой пресс-конференции Путина

Аккредитация журналистов на мероприятие начнется 29 ноября.

В текущем году ежегодная итоговая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина пройдет 17 декабря. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что данное мероприятие состоится в формате видеосвязи из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что президент будет общаться с представителями СМИ из своей резиденции в Ново-Огарево, а журналистов соберут в Центре международной торговли. Также в Кремле отметила, что региональные корреспонденты смогут участвовать в пресс-конференции в пределах своего округа. Для этого в каждом субъекте России будут организованы специальные площадки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему глава государства еще не вакцинировался от коронавируса.