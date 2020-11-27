Российских военных начали прививать от COVID-19

Всего планируется вакцинировать свыше 400 тысяч военнослужащих.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в пятницу на заседании коллегии военного ведомства сообщил, что началась массовая вакцинация личного состава Вооруженных сил РФ против коронавирусной инфекции. По его словам, всего планируется привить свыше 400 тысяч военных. Шойгу добавил, что на данный момент иммунизацию прошли более 2,5 тысяч человек, а к концу 2020 года это число должно вырасти до 80 тысяч, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о большом недостатке двухэтапных вакцин против коронавируса.