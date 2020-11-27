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Изменился порядок тестирования для проживающих с больным COVID-19 в Москве

27.11.2020 13:17
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Изменился порядок тестирования для проживающих с больным COVID-19 в Москве

Москвичи, которые живут с инфицированными, будут дважды делать анализ на коронавирус.

В пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице изменятся правила тестирования для людей, которые проживают в одной квартире с больными коронавирусом. По ее словам, таких москвичей будут дважды проверять на наличие COVID-19, поскольку они находятся "под особым риском заражения". Также Ракова подчеркнула, что первый раз граждане будут проходить тест после выявления коронавируса у родственника, а второй – после истечения карантинного срока, пишут "Известия".

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о существенном недостатке двухэтапных вакцин против COVID-19.

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