Песков: в РФ массовая вакцинация от COVID-19 начнется до Нового года

Прививание от коронавируса пройдет поэтапно, с учетом "географии страны" и особенностей хранения вакцины.

В четверг пресс-секретарь Кремля рассказал, что в России в скором времени начнется массовое прививание жителей страны против коронавирусной инфекции. По его словам, пока неизвестно, когда именно стартует добровольная вакцинация россиян, однако она должна начаться до Нового года. Также Песков отметил, что сейчас перед властями России стоит большая задача: обеспечить всех желающих препаратом от COVID-19 в минимальные сроки и этапы, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля рассказал, почему глава российского государства Владимир Путин еще не привился от коронавируса.