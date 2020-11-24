Студентам могут начать выплачивать по 500 тыс. рублей после окончания вуза

Документ предполагает открытие персонального счета для каждого российского студента.

24 ноября депутаты партии "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение в Государственную думу проект закона о "студенческом капитале". Об этом заявил глава справороссов Сергей Миронов. Отмечается, что данный законопроект подразумевает открытие персонального счета для каждого российского студента. По словам Миронова, к концу обучения в вузе у гражданина должно накопиться 500 тыс. рублей, а у выпускников техникума - 250 тыс. рублей. Он уточнил, что получить эти денежные средства россияне смогут только при наличии диплома.

Миронов считает, что такая материальная помощь поможет молодым людям в период поиска работы, так как выпускники имеют проблемы с трудоустройством. Также они могут потратить деньги на открытие своего дела, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России в 2021 году размер пенсий увеличится.