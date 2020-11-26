Собянин отреагировал на "закрытие" Москвы из-за COVID-19

Нынешняя эпидситуация по коронавирусу позволяет не закрывать экономику столицы.

Московский мэр Сергей Собянин в интервью ТК "Россия 24" прокомментировал слухи о "закрытии" российской столицы с декабря текущего года в связи с пандемией коронавируса нового типа. По его словам, власти Москвы не собираются реализовывать подобные планы. Также градоначальник отметил, что нынешняя эпидемиологическая обстановка по COVID-19 позволяет не закрывать экономику города, ограничиваясь введением минимальных антикоронавирусных мер, пишет ФАН.

Ранее стало известно, какие регионы стали лидерами по скорости распространения коронавирусной инфекции.