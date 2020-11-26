Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 НОЯ, 21:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 НОЯ, 21:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Собянин отреагировал на "закрытие" Москвы из-за COVID-19

26.11.2020 18:54
Комментарии
Собянин отреагировал на "закрытие" Москвы из-за COVID-19

Нынешняя эпидситуация по коронавирусу позволяет не закрывать экономику столицы.

Московский мэр Сергей Собянин в интервью ТК "Россия 24" прокомментировал слухи о "закрытии" российской столицы с декабря текущего года в связи с пандемией коронавируса нового типа. По его словам, власти Москвы не собираются реализовывать подобные планы. Также градоначальник отметил, что нынешняя эпидемиологическая обстановка по COVID-19 позволяет не закрывать экономику города, ограничиваясь введением минимальных антикоронавирусных мер, пишет ФАН.

Ранее стало известно, какие регионы стали лидерами по скорости распространения коронавирусной инфекции.

Комментировать (без регистрации)
Россияне будут работать 31 декабря
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Северный поток-2» хоронят. Из проекта вышел важный партнер

«Северный поток-2» хоронят. Из проекта вышел важный партнер
Экономика 1

Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов. В Кремле не верят

Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов. В Кремле не верят
Экономика

Путин перевел больницы и школы на отечественную ОС «Аврора»

Путин перевел больницы и школы на отечественную ОС «Аврора»
Экономика 1

Сербия вынудила «Газпром» еще больше заплатить Украине

Сербия вынудила «Газпром» еще больше заплатить Украине
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора

Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора

Дарья Саламатова: мы научились эффективно работать в новых условиях

Дарья Саламатова: мы научились эффективно работать в новых условиях

Новости дня

19:37 Компания-сертификатор отказалась от "Северного потока-2" Компания-сертификатор отказалась от "Северного потока-2"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:00 Россияне будут работать 31 декабря Россияне будут работать 31 декабря
16:31 В РФ хотят отменить анализ на COVID-19 перед госпитализацией В РФ хотят отменить анализ на COVID-19 перед госпитализацией
13:55 Песков: в РФ массовая вакцинация от COVID-19 начнется до Нового года Песков: в РФ массовая вакцинация от COVID-19 начнется до Нового года
13:49 Стоимость автомобилей может подорожать в 2021 году Стоимость автомобилей может подорожать в 2021 году
13:19 Россияне смогут покупать частные дома по льготной ипотеке Россияне смогут покупать частные дома по льготной ипотеке
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:00 Россиян могут лишить "права на офлайн" в период удаленки Россиян могут лишить "права на офлайн" в период удаленки

Узнай, страна!

20:35 Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора Елена Дыбова: бизнесу нужна поддержка государства для соблюдения требований Роспотребнадзора
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20:17 Дарья Саламатова: мы научились эффективно работать в новых условиях Дарья Саламатова: мы научились эффективно работать в новых условиях
17:19 Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке
25 НОЯ, 16:41 Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья
25 НОЯ, 15:44 Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство
25 НОЯ, 13:04 В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
24 НОЯ, 16:05 Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства
24 НОЯ, 14:36 Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области
24 НОЯ, 12:11 Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол» Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter