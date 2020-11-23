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Германия: санкции США из-за СП-2 неприемлемы

23.11.2020 10:50
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Германия: санкции США из-за СП-2 неприемлемы

Оливер Хермес призвал американские власти с уважением относиться к европейскому суверенитету, а также вернуться к активному сотрудничеству с представителями Германии и Европы.

Угрозы со стороны Соединенных Штатов Америки о введении штрафных санкций против компаний Германии, которые участвуют в реализации трубопровода "Северный поток-2", являются неприемлемыми и недопустимыми. Об этом газете Welt сообщил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

По его словам, такой подход нельзя применять по отношению к своим партнерам, поскольку он нарушает суверенитет Европы и демонстрирует вмешательство в международное право, пишет RT.

Ранее в компании Uniper рассказали о попытках американской стороны подорвать строительство проекта "Северный поток-2".

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