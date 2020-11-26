В РФ хотят отменить анализ на COVID-19 перед госпитализацией

При поступлении в больницу у человека должны отсутствовать признаки ОРВИ, гриппа, коронавируса.

Заместитель российского министра здравоохранения Евгений Камкин на XI Всероссийском конгрессе пациентов заявил, что Минздрав России готовит проект приказа об отмене требования о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции перед госпитализацией. Таким образом, россиянам не нужно будет проходить лабораторный тест на COVID-19 за неделю до поступления в больницу. По его словам, в этом нет необходимости, если у человека отсутствуют клинические проявления заболевания COVID-19, гриппа или ОРВИ. Также Камкин добавил, что гражданину все равно будут делать анализ на коронавирусную инфекцию при поступлении в медучреждение, пишет ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация российских граждан от COVID-19 должна начаться до Нового года.