Малоимущим могут выплатить по 10 тыс. рублей к Новому году

Сергей Миронов считает, что единовременные новогодние выплаты особенно нужны пенсионерам, находящимся на самоизоляции.

В среду, 25 ноября, пресс-служба партии "Справедливая Россия" сообщила, что лидер политического объединения Сергей Миронов предложил единовременно выплатить малоимущим российским гражданам по 10 тыс. рублей к Новому году. По его мнению, произвести такие выплаты можно по аналогии с летними пособиями семьям с детьми.

Сергей Миронов подчеркнул, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил почти по всем отраслям экономики и российским гражданам. Также он считает, что труднее всего в этот период пришлось пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и нуждающимся. Политик добавил, что данная категория россиян может остаться без новогоднего праздничного стола, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что жители России установили рекорд по досрочному закрытию кредитов по ипотеке.