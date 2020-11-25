Малоимущим могут выплатить по 10 тыс. рублей к Новому году
Сергей Миронов считает, что единовременные новогодние выплаты особенно нужны пенсионерам, находящимся на самоизоляции.
В среду, 25 ноября, пресс-служба партии "Справедливая Россия" сообщила, что лидер политического объединения Сергей Миронов предложил единовременно выплатить малоимущим российским гражданам по 10 тыс. рублей к Новому году. По его мнению, произвести такие выплаты можно по аналогии с летними пособиями семьям с детьми.
Сергей Миронов подчеркнул, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил почти по всем отраслям экономики и российским гражданам. Также он считает, что труднее всего в этот период пришлось пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и нуждающимся. Политик добавил, что данная категория россиян может остаться без новогоднего праздничного стола, пишет РИА Новости.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что жители России установили рекорд по досрочному закрытию кредитов по ипотеке.
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могут и выплатят- это разные вещи-а подорожание всего идет уже полным ходом-