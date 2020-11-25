СМИ: вакцина не защитит людей от вируса на 100%

Вакцина не дает инфекции пройти в органы.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал изданию РИА Новости, что ни одна вакцина не сможет на 100% защитить человека от вируса, однако прививка против коронавирусной инфекции поможет перенести заболевание в легкой форме за счет иммунного ответа организма. Также он отметил, что при любой вспышке, будь то грипп, корь или другое заболевание, ни одна вакцина не справится с инфекцией, но она способна не дать вирусу пройти в органы.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова перечислила регионы-лидеры России по скорости распространения коронавируса.