Стоимость автомобилей может подорожать в 2021 году
26.11.2020 13:49
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Транспортные средства в среднем подорожают на 10%.
В Российской Федерации в следующем году цены на новые легковые автомобили могут увеличиться в среднем на 10%, сообщил глава аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Целиков в ходе конференции AUTOSTAT Analytic Day. По его мнению, повышение стоимости транспортных средств произойдет в том случае, если курс доллара к рублю продолжит расти, пишет агентство "АВТОСТАТ".
Ранее стало известно, что в нашей стране в 2021 году увеличится размер пенсий.
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