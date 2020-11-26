Стоимость автомобилей может подорожать в 2021 году

Транспортные средства в среднем подорожают на 10%.

В Российской Федерации в следующем году цены на новые легковые автомобили могут увеличиться в среднем на 10%, сообщил глава аналитического агентства "АВТОСТАТ" Сергей Целиков в ходе конференции AUTOSTAT Analytic Day. По его мнению, повышение стоимости транспортных средств произойдет в том случае, если курс доллара к рублю продолжит расти, пишет агентство "АВТОСТАТ".

Ранее стало известно, что в нашей стране в 2021 году увеличится размер пенсий.