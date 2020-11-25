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Песков ответил на сообщения о богатой "знакомой" Путина

25.11.2020 17:20
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Песков ответил на сообщения о богатой "знакомой" Путина

Дмитрий Песков рассказал, что не изучал материалы СМИ о Светлане Кривоногих.

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков в среду, 25 ноября, рассказал журналистам, что он ничего не знает о Светлане Кривоногих, которая якобы является богатой "знакомой" президента страны Владимира Путина. Также он подчеркнул, что в Кремле никогда не слышали об этой женщине, пишет ТАСС.

Напомним, что некоторые СМИ распространили информацию о знакомстве Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих. По их данным, она имеет элитную недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что глава России не может делать прививку от COVID-19 в качестве добровольца.

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