В 2021 году в России размер пенсий увеличит

Пенсионные выплаты в следующем году в среднем повысятся на 1 тыс. рублей.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по соцполитике Елена Бибикова рассказала, что с 1 января 2021 года страховые пенсионные выплаты неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%, что превысит прогнозируемую инфляцию почти в 1,5 раза. Кроме того она добавила, что с 1 апреля следующего года проиндексируют и социальные пенсии. Об этом Бибикова сообщила в интервью "Парламентской газете".

Ранее стало известно, что Правительство Российской Федерации расформирует восемь институтов развития.