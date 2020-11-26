Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 НОЯ, 17:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 НОЯ, 17:22 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Россияне смогут покупать частные дома по льготной ипотеке

26.11.2020 13:19
Комментарии
Россияне смогут покупать частные дома по льготной ипотеке

Ожидается, что программа продлится до 1 июля 2021 года.

Гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал, что компания запускает пилотный проект, который предполагает льготную ипотеку на частные дома для молодых российских семей с детьми. Отмечается, что на данную программу выделят 300 млн руб., а ипотечные займы будет выдавать банк "Дом.РФ". Проект могут запустить в декабре 2020 года, он продлится до 1 июля 2021 года. Льготной ипотекой могут воспользоваться россияне до 35 лет, у которых на иждивении находятся дети до 19 лет. Кроме того граждане страны обязаны покупать частные дома от застройщиков, то есть программа ориентирована на первичный рынок.

Мутко добавил, что ставка по льготной ипотеке составит 6,5%, а лимиты для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти установят на уровне 12 млн руб., а в других регионах России – до 6 млн руб. Кредит выдается на срок не более 20 лет, минимальный первоначальный взнос должен составлять 20%, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что россияне установили рекорд по досрочному закрытию ипотечных займов.

Комментировать (без регистрации)
В 2021 году в России размер пенсий увеличится
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов. В Кремле не верят

Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов. В Кремле не верят
Экономика

Путин перевел больницы и школы на отечественную ОС «Аврора»

Путин перевел больницы и школы на отечественную ОС «Аврора»
Экономика 1

Сербия вынудила «Газпром» еще больше заплатить Украине

Сербия вынудила «Газпром» еще больше заплатить Украине
Экономика

Госбанки отказались дальше финансировать дефицит бюджета

Госбанки отказались дальше финансировать дефицит бюджета
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке

Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке

Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья

Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья

Новости дня

17:00 Россияне будут работать 31 декабря Россияне будут работать 31 декабря
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:31 В РФ хотят отменить анализ на COVID-19 перед госпитализацией В РФ хотят отменить анализ на COVID-19 перед госпитализацией
13:55 Песков: в РФ массовая вакцинация от COVID-19 начнется до Нового года Песков: в РФ массовая вакцинация от COVID-19 начнется до Нового года
13:49 Стоимость автомобилей может подорожать в 2021 году Стоимость автомобилей может подорожать в 2021 году
12:00 Россиян могут лишить "права на офлайн" в период удаленки Россиян могут лишить "права на офлайн" в период удаленки
11:15 В РФ обнаружили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки В РФ обнаружили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:38 Собянин: динамика роста заражения COVID-19 "сглаживается" Собянин: динамика роста заражения COVID-19 "сглаживается"

Узнай, страна!

17:19 Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке Современный мусоросжигательный завод построят во Владивостоке
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
25 НОЯ, 16:41 Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья Жители Свердловской области получили более 1,5 млн квадратных метров жилья
25 НОЯ, 15:44 Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство
25 НОЯ, 13:04 В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста
24 НОЯ, 16:05 Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства
24 НОЯ, 14:36 Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
24 НОЯ, 12:11 Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол» Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
23 НОЯ, 14:43 Бурятия развивает туристическую отрасль Бурятия развивает туристическую отрасль
23 НОЯ, 11:12 Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter