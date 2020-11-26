Россияне смогут покупать частные дома по льготной ипотеке

Ожидается, что программа продлится до 1 июля 2021 года.

Гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал, что компания запускает пилотный проект, который предполагает льготную ипотеку на частные дома для молодых российских семей с детьми. Отмечается, что на данную программу выделят 300 млн руб., а ипотечные займы будет выдавать банк "Дом.РФ". Проект могут запустить в декабре 2020 года, он продлится до 1 июля 2021 года. Льготной ипотекой могут воспользоваться россияне до 35 лет, у которых на иждивении находятся дети до 19 лет. Кроме того граждане страны обязаны покупать частные дома от застройщиков, то есть программа ориентирована на первичный рынок.

Мутко добавил, что ставка по льготной ипотеке составит 6,5%, а лимиты для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти установят на уровне 12 млн руб., а в других регионах России – до 6 млн руб. Кредит выдается на срок не более 20 лет, минимальный первоначальный взнос должен составлять 20%, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что россияне установили рекорд по досрочному закрытию ипотечных займов.