Россиян могут лишить "права на офлайн" в период удаленки

Проект закона предполагает, что период временной удаленной работы не должен превышать 6 месяцев.

Государственная дума России во II чтении одобрила проект закона о дистанционном формате работы, исключив из него "право на офлайн", сообщается на официальном ресурсе Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В документе сказано, что работодатель не может перевести сотрудника на удаленную работу без его согласия, а также уменьшать размер заработной платы. Кроме того из законопроекта было исключено право россиянина не быть на связи с директором в период отдыха (или "право на офлайн"), однако данное трудовое время было приравнено к сверхурочной работе. Уточняется, что соответствующие изменения должны вступить в силу с первого января следующего года.

Ранее "Капитал страны" писал, что власти Москвы продлили действие антикоронавирусных мер до 15 января 2021 года.