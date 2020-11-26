В РФ обнаружили рекордное число заболевших от COVID-19 за сутки

В России общее количество зараженных коронавирусом достигло 2187990 человек.

За последние сутки в нашей стране врачи выявили 25487 новых случаев инфицирования коронавирусом, это новый рекорд. Об этом в четверг рассказали в российском оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Добавляется, что больше всего заболевших медики обнаружили в столице РФ (6075), Санкт-Петербурге (3669) и Подмосковье (1022).

Всего в Российской Федерации на 26 ноября 2020 года диагноз коронавирус подтвердился у 2187990 человек, из них излечилось 1685492 человека, умерло 38062 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти продлили меры из-за COVID-19 до середины января 2021 года.