Собянин: динамика роста заражения COVID-19 "сглаживается"
Мэр столицы отметил, что система здравоохранения до сих пор испытывает большую нагрузку.
В Москве в последнее время наблюдается постепенное "сглаживание" темпа скорости заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако делать выводы о снижении уровня инфицирования пока рано. Об этом 26 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Также градоначальник добавил, что эпидситуация в Москве по-прежнему остается напряженной, поскольку за неделю число обнаруженных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2%, а количество госпитализаций – на 3%.
Ранее "Капитал страны" писал, что московские власти продлили действующие антикоронавирусные ограничения до середины января следующего года.
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