Мезенцев: Москва и Минск договорятся о поставках нефти и газа

Дмитрий Мезенцев напомнил, что российская и белорусская стороны имеют базовые соглашения о ежегодных поставках энергоресурсов.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в среду сообщил, что Москва и Минск смогут договориться о поставках нефти и газа в республику в 2021 году. Кроме того он выразил уверенность, что стороны обязательно найдут такое решение по закупкам энергоносителей, которое устроит как Россию, так и Белоруссию, сообщает брестский интернет-портал MediaBrest.by.

Ранее "Капитал страны" писал, что кандидат в лидеры США Джозеф Байден может встретиться с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.