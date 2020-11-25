Байден может встретиться с Трампом

По предварительным результатам, Джозеф Байден одержал победу на выборах главы американского государства.

Кандидат в президенты США, демократ Джозеф Байден озвучил условие встречи с нынешним американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, он готов увидеться с действующим главой Белого дома в случае, если поступит соответствующая просьба со стороны Трампа. Об этом сообщает издание "Интерфакс", ссылаясь на вашингтонскую газету The Hill.

Напоминаем, что накануне нынешний президент США рекомендовал главе Администрации общих служб (GSA) начать процедуру передачи власти Байдену.