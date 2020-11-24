Дональд Трамп разрешил начать передачу власти Джо Байдену

Дональд Трамп намеревается оспорить победу Джо Байдена в суде.

Действующий лидер США Дональд Трамп поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде приступить к началу процедуры передачи власти Джо Байдену. По его словам, соответствующее решение было принято для того, чтобы защитить главу GSA Эмили Мерфи, поскольку в ее адрес поступали угрозы. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Однако, несмотря на начало формальных процедур передачи власти, Трамп в очередной раз отказался признавать свое поражение на выборах президента в США.

Ранее в Германии назвали неприемлемыми угрозы санкций США из-за участия в строительстве проекта "Северный поток-2".