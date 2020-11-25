Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
25 НОЯ, 16:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 НОЯ, 16:18 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В России число заболевших COVID-19 выросло на 23675 человек

25.11.2020 11:20
Комментарии
В России число заболевших COVID-19 выросло на 23675 человек

В стране общее количество инфицированных составило 2162503 человека.

За прошедшие 24 часа российские медработники подтвердили положительный тест на коронавирус еще у 23675 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба РФ по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Наибольшее количество новых случаев заражения обнаружено в Москве (4685), Санкт-Петербурге (3421) и Подмосковье (1005).

Всего в России на сегодняшний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 2162503 человек, из них 1660419 человек выздоровело, 37538 человек умерло от инфекции.

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что ни одна вакцина не сможет на 100% защитить человека от вируса.

Комментировать (без регистрации)
Названо условие для остановки эпидемии коронавируса
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Набиуллина назвала долги на 21 трлн рублей «необременительными» для россиян

Набиуллина назвала долги на 21 трлн рублей «необременительными» для россиян
Экономика

Трамп на прощание ввел санкции против «Роскосмоса» и Минобороны России

Трамп на прощание ввел санкции против «Роскосмоса» и Минобороны России
Политика

За газификацию страны россияне заплатят 1 трлн рублей

За газификацию страны россияне заплатят 1 трлн рублей
Экономика

Власти порезали расходы на пенсии, пособия и медицину ради себя и силовиков

Власти порезали расходы на пенсии, пособия и медицину ради себя и силовиков
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство

Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство

В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста

В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста

Новости дня

13:41 Мезенцев: Москва и Минск договорятся о поставках нефти и газа Мезенцев: Москва и Минск договорятся о поставках нефти и газа
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:51 Байден может встретиться с Трампом Байден может встретиться с Трампом
12:17 Малоимущим могут выплатить по 10 тыс. рублей к Новому году Малоимущим могут выплатить по 10 тыс. рублей к Новому году
11:04 СМИ: вакцина не защитит людей от вируса на 100% СМИ: вакцина не защитит людей от вируса на 100%
10:34 Россияне установили рекорд по досрочному закрытию кредитов по ипотеке Россияне установили рекорд по досрочному закрытию кредитов по ипотеке
24 НОЯ, 19:07 Названо условие для остановки эпидемии коронавируса Названо условие для остановки эпидемии коронавируса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 НОЯ, 17:16 Студентам могут начать выплачивать по 500 тыс. рублей после окончания вуза Студентам могут начать выплачивать по 500 тыс. рублей после окончания вуза

Узнай, страна!

15:44 Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство Экологичный сахар. В Нижегородской области налажено безотходное сахарное производство
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:04 В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста В Бейском районе Хакасии завершили ремонт моста
24 НОЯ, 16:05 Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства
24 НОЯ, 14:36 Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области Два крупных комплекса для авиационной отрасли запущены во Владимирской области
24 НОЯ, 12:11 Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол» Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
23 НОЯ, 14:43 Бурятия развивает туристическую отрасль Бурятия развивает туристическую отрасль
23 НОЯ, 11:12 Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
20 НОЯ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?
20 НОЯ, 12:03 Дагестан собрал богатый урожай хурмы Дагестан собрал богатый урожай хурмы
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter