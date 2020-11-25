В России число заболевших COVID-19 выросло на 23675 человек

В стране общее количество инфицированных составило 2162503 человека.

За прошедшие 24 часа российские медработники подтвердили положительный тест на коронавирус еще у 23675 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба РФ по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Наибольшее количество новых случаев заражения обнаружено в Москве (4685), Санкт-Петербурге (3421) и Подмосковье (1005).

Всего в России на сегодняшний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 2162503 человек, из них 1660419 человек выздоровело, 37538 человек умерло от инфекции.

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что ни одна вакцина не сможет на 100% защитить человека от вируса.